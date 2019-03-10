Потужний вітер зірвав дах з будинку у центрі Львова: фото

Через пориви шквального вітру у центрі Львова зірвало дах із двоповерхового будинку. Інцидент стався в ніч проти 10 березня на вулиці Рибній, 5.

При цьому було пошкоджено дах на двох сусідніх будинках. Ушкоджень зазнав і припаркований поруч автомобіль. Щодо людей, то на щастя ніхто не постраждав, повідомили на "Гарячій лінії міста Львова".

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Елементи даху, що впав, приберуть, а будинок накриють тимчасовим покриттям, повідомив голова Галицької райадміністрації Андрій Зозуля.



Пошкоджений вітром дах будинку у Львові

Водночас через сильний вітер на перехресті вулиць Сяйво і Широка впала 20-річна тополя та опора з контактною мережею. Через це довелося тимчасово припинити рух тролейбуса №12.

Протягом 10 березня у західних областях прогнозують пориви вітру швидкістю у 25-28 метрів на секунду.



Місце зірваного вітром даху будинку у Львові