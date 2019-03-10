Потужний вітер зірвав дах з будинку у центрі Львова: фото
Через пориви шквального вітру у центрі Львова зірвало дах із двоповерхового будинку. Інцидент стався в ніч проти 10 березня на вулиці Рибній, 5.
При цьому було пошкоджено дах на двох сусідніх будинках. Ушкоджень зазнав і припаркований поруч автомобіль. Щодо людей, то на щастя ніхто не постраждав, повідомили на "Гарячій лінії міста Львова".
Читайте також: Негода в Україні: у яких регіонах буде найнебезпечнічіше 10 березня
Елементи даху, що впав, приберуть, а будинок накриють тимчасовим покриттям, повідомив голова Галицької райадміністрації Андрій Зозуля.
Пошкоджений вітром дах будинку у Львові
Водночас через сильний вітер на перехресті вулиць Сяйво і Широка впала 20-річна тополя та опора з контактною мережею. Через це довелося тимчасово припинити рух тролейбуса №12.
Протягом 10 березня у західних областях прогнозують пориви вітру швидкістю у 25-28 метрів на секунду.
Місце зірваного вітром даху будинку у Львові
Пошкоджене негодою авто у Львові