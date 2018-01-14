Потужний землетрус сколихнув Південну Америку: є загиблі та чимало поранених
На узбережжі Тихого океану поблизу берегів Чилі та Перу стався потужний землетрус магнітудою в 7,1 бала. Як мінімум одна людина загинула внаслідок стихійного лиха.
Епіцентр землетрусу залягав на глибині 36 кілометрів та на 43 кілометра від міста Акарі у Перу.
Щонайменше двоє осіб загинуло через потужний землетрус на узбережжі Перу в неділю, 14 січня. Ще щонайменше 65 людей поранені, повідомляє DW з посиланням на рятувальні служби латиноамериканської країни.
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Чимало будівель було пошкоджено. Також пошкоджені і автомобільні дороги.
Загрози цунамі внаслідок землетрусу немає.
Катаклізм стався у переддень візиту Папи Римського Франциска, який перебуватиме у Чилі та Перу 15-21 січня.
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