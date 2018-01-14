Потужний землетрус сколихнув Південну Америку: є загиблі та чимало поранених

На узбережжі Тихого океану поблизу берегів Чилі та Перу стався потужний землетрус магнітудою в 7,1 бала. Як мінімум одна людина загинула внаслідок стихійного лиха.

Епіцентр землетрусу залягав на глибині 36 кілометрів та на 43 кілометра від міста Акарі у Перу.

Щонайменше двоє осіб загинуло через потужний землетрус на узбережжі Перу в неділю, 14 січня. Ще щонайменше 65 людей поранені, повідомляє DW з посиланням на рятувальні служби латиноамериканської країни.

Читайте також: У мережі опублікували моторошні кадри з круїзного лайнера, який на три дні потрапив у шторм

Чимало будівель було пошкоджено. Також пошкоджені і автомобільні дороги.

Загрози цунамі внаслідок землетрусу немає.

Катаклізм стався у переддень візиту Папи Римського Франциска, який перебуватиме у Чилі та Перу 15-21 січня.