Потяг "Інтерсіті" застряг на Черкащині
15:45, сьогодні 1159 Читать новость на русском
Через налипання снігу на Черкащині застряг потяг "Інтерсіті", який прямував з Києва та Запоріжжя.
Про це в себе у Facebook проінформував прес-секретар ГУ ДСНС у Черкаській області Костянтин Проценко.
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"Потяг "Інтерсіті" Київ-Запоріжжя, який через сильний снігопад застряг на станції Цвітково у Городищенському районі продовжив рух", – йдеться у повідомленні.
Проблема виникла через налипання та обледеніння мокрого снігу на стрі́лочному переводі. Після того, як пристрій почистили, потяг продовжив рух.
До слова, "Укрзалізниця" планує збільшити вартість квитків на пасажирські перевезення на 20%. В компанії планують поетапну індексацію з 1 квітня і 1 жовтня по 10%.
Джерело: 24 Канал
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