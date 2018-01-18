Потяг "Інтерсіті" застряг на Черкащині

Через налипання снігу на Черкащині застряг потяг "Інтерсіті", який прямував з Києва та Запоріжжя.

Про це в себе у Facebook проінформував прес-секретар ГУ ДСНС у Черкаській області Костянтин Проценко.

Читайте також: У польському "Інтерсіті" знайшли гранату РГД-5: деталі інциденту

"Потяг "Інтерсіті" Київ-Запоріжжя, який через сильний снігопад застряг на станції Цвітково у Городищенському районі продовжив рух", – йдеться у повідомленні.



Проблема виникла через налипання та обледеніння мокрого снігу на стрі́лочному переводі. Після того, як пристрій почистили, потяг продовжив рух.

До слова, "Укрзалізниця" планує збільшити вартість квитків на пасажирські перевезення на 20%. В компанії планують поетапну індексацію з 1 квітня і 1 жовтня по 10%.