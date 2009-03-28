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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Повені

Фінансові ринки 16:37, 28 березня 2009 246

Пентагон евакуює мешканців Північної Дакоти.

У штаті сталася рекордна за більш століття повінь. Міноборони США скерувало у північний штат військових, аби допомогти місцевій владі боротися з високою водою. Рятувальники евакуювали більше 50 тисяч мешканців містечка Фарго. Раніше, президент США Барак Обама оголосив Північну Дакоту зоною стихійного лиха. Рівень Червоної ріки, яка протікає через місто, сягнув критичної позначки, побивши столітній рекорд.Береги річки зараз укріплюють військові, рятувальники та добровольці. Схожа ситуація склалася і у сусідньому штаті Міннесота. Там висока вода загрожує мешканцям містечка Мурхед. За словами експертів, причиною підняття рівня води стали крижані затори, крім того в багатьох районах потепліло і розпочалося танення снігу. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 28 березня 2009
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