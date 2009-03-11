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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Повернення до прибутків

17:54, 11 березня 2009 208

Європейські авіабудівники повернулись до прибутків.

Незважаючи на несприятливий економічний клімат, аерокосмічний концерн EADS, дочкою якого є Airbus, за минулий рік заробив більш ніж 1,5 млрд. євро. Для порівняння, у 2007 році збитки EADS склали 446 млн. євро. Повідомляє ВВС.На відміну від багатьох інших провідних компаній світу, які через фінансові проблеми були змушені скоротити виплати акціонерам, EADS не вдаватиметься до таких заходів. Концерн виплатить дивіденди обсягом 20 євроцентів на акцію, ц майже на половину більше, ніж торік.Зазначимо, своїм фінансовим успіхом минулоріч EADS завдячує продажу майже 500 літаків Airbus, що також залишило позаду основного конкурента компанії - Boeing. Щодо перспектив на майбутнє, в концерні зазначили, що за підсумками цього року прибутки можуть бути меншими, ніж у 2008 р., оскільки не відомо, яким буде попит на літаки.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 11 березня 2009
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