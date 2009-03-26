Повернення до старого

НПЗ групи "Приват" хочуть повернути старі стандарти пального.

Нафтопереробні заводи - "Галичина" і "Нафтохімік Прикарпаття" - вимагають від профільного міністерства і Держспоживстандарту скасувати нові вимоги щодо вмісту у світлих нафтопродуктах сірки. За інформацією видання "Дєло", від початку року ці 2 НПЗ - практично не працюють, оскільки застаріле обладнання не дозволяє виробляти пальне у відповідності до стандартів якості, які набули чинності восени минулого року. Як уже повідомлялося, згідно з новими вимогами, бензини не можуть містити більше ніж 0,15, а дизельне паливо – 0,2 відсотка сірки. Попередні вимоги були більш як утричі м’якшими.Зауважимо, НПЗ, які контролює група "Приват" Ігоря Коломойського, вже знайшли підтримку у Мінпаливенерго. За даними "Дєла", на захист інтересів заводів виступив один із заступників міністра. Він пропонує відновити для "Галичини" і "Нафтохіміка" дію попередніх стандартів хоча б на півроку. Мовляв, такий крок врятує заводи від масових звільнень працівників, які вже перейшли на 4 денний робочий тиждень.Як уже повідомлялося, загальне переобладнання згаданих заводів для випуску якісного пального за новими стандартами, оцінюється експертами у більше ніж 2 мільярди доларів. При чому, ремонтні роботи, які вже розпочалися, завершаться не раніше ніж у 2012 році.