Повернення Ломаченка: названо дату бою та можливого суперника українця

Менеджер чемпіона світу в легкій вазі WBA Василя Ломаченка (11-1, 9 КО) Егіс Клімас заявив, що українець проведе наступний бій 1 грудня.

Суперником українця стане переможець двобою між Раймундо Бельтраном (35-7-1, 21 КО) і Хосе Педрасом (24-1-0, 12 КО).

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Плани на майбутнє? Я буквально тільки що спілкувався з Top Rank, говорив з її главою Бобом Арумом. Плани такі: 25 серпня Бельтран проведе бій з пуерторіканцем Хосе Педрасом, а Ломаченко зустрічається з переможцем цього протистояння. Бій Ломаченка з переможцем бою Бельтран-Педраса відбудеться 1 грудня, – цитує Клімаса видання ESPN.

Сам Ломаченко вже заявляв, що його наступний бій має бути проти переможця пари Бельтран-Педраса, а на 2019 рік можливий його поєдинок з Менні Пакьяо.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко нокаутом переміг Хорхе Лінареса у 10-му раунді і завоював титул чемпіона світу у легкій вазі за версією WBA, не зважаючи на серйозну травму під час поєдинку.

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