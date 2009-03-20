Повернення мільйонів

AIG попросила своїх працівників повернути бонуси.

Генеральний директор американської страхової групи Едвард Лідді закликав співробітників, які отримали більше 100 тис. доларів, повернути хоча б половину. До такого шляхетного жесту голову AIG, мабуть, спонукали слухання в Конгресі. Американську владу обурює те, що компанія виплачує бонуси тоді, коли у її звіті величезні збитки, а на рахунку - допомога від держави.Едвард Лідді заявив, що працівники AIG вже почали повертати бонуси, а деякі з них навіть віддали 100% отриманої суми. Зазначимо, загалом менеджери страхового гіганта отримали 165 млн. дол. премій. 73 керівники взяли по мільйону, 22 - по два, семеро - по 4, і одна особа забрала майже 6,5 млн. доларів. Цікаво, що 11 людей із цього списку в AIG більше не працюють.Нагадаємо, у вересні минулого року влада Сполучених Штатів була змушена взяти під контроль майже 80% акцій AIG, аби врятувати її від банкрутства. На початку березня компанія заявила про те, що її чисті збитки за підсумками минулого року перевищили 99 млрд. доларів. В якості допомоги держава виділила AIG майже 173 млрд. доларів, зараз компанія чекає на ще один транш обсягом 30 млрд.