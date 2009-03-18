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Повернення у НАТО

Фінансові ринки 10:29, 18 березня 2009 223

Парламент Франції підтримав ідею повернення у НАТО.

Депутати нижньої палати французького законодавчого органу - Національної Асамблеї - схвалили рішення президента Ніколя Саркозі повернути країну до структур військового командування північноатлантичного альянсу. Таким чином уряд Саркозі отримав вотум довіри у парламенту Франції.Представники опозиції та деякі члени правлячої президентської партії Союз за Народний Рух стверджували, що повернення до НАТО підірве незалежність зовнішньої політики Франції від США. Зокрема лідер французьких соціалістів Мартін Обрі заявила, що Париж йде на повідку у США і відмовляється від своїх свобод. Втім, правляча партія має значну перевагу у французькому парламенті, тому проблем із схвалення намірів Ніколя Саркозі не виникло. Французький президент оголосив про повернення Парижа до військових структур НАТО минулого тижня.Саркозі назвав абсурдним той факт, що одна з країн-засновників Північноатлантичного Альянсу не має можливості впливати на ухвалення рішень у його військовій стратегії.Нагадаємо, - Франції покинула військові структури альянсу у 1966 році під час правління Шарля де Голля. Він був незадоволений домінуванням США. Для офіційного завершення процедури повернення Парижа до військового командування НАТО потрібно, щоб таке рішення схвалили на саміті блоку, який відбудеться на початку квітня.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 18 березня 2009
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