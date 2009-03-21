Повернення у НАТО

Франція офіційно попросилась у військовий блок НАТО.

Президент Франції Ніколя Саркозі направив запит генсеку НАТО Яапу де Схооп Схефферу про повернення Парижа в командні структури Альянсу.Для завершення процедури повернення Франції до військового командування НАТО потрібно, щоб це рішення схвалили на саміті блоку, який відбудеться на початку квітня. Раніше цього тижня французький парламент схвалив рішення Президента Ніколя Саркозі повернути країну до структур військового командування Північноатлантичного Альянсу.Французький Президент оголосив про намір повернутись до Військового блоку НАТО минулого тижня. Нагадаємо, Франція понад 40 років бере участь лише у політичних структурах НАТО. 1966 року тодішній французький президент Шарль де Голль вивів свою країну із Військового блоку Альянсу, оскільки був невдоволений домінуванням у ньому Сполучених Штатів.Попередник Саркозі і його однопартієць - Жак Ширак на посту президента принципово відстоював попередню політику. Він часто виступав проти дій Вашингтона. Однак з приходом Ніколя Саркозі напрямок зовнішньополітичного курсу Франції суттєво змінився. Новому Президенту закидають проамериканську політику.