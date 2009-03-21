19:14
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Фінансові ринки
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Повернення у НАТО

Фінансові ринки 14:25, 21 березня 2009 272

Франція офіційно попросилась у військовий блок НАТО.

Президент Франції Ніколя Саркозі направив запит генсеку НАТО Яапу де Схооп Схефферу про повернення Парижа в командні структури Альянсу.Для завершення процедури повернення Франції до військового командування НАТО потрібно, щоб це рішення схвалили на саміті блоку, який відбудеться на початку квітня. Раніше цього тижня французький парламент схвалив рішення Президента Ніколя Саркозі повернути країну до структур військового командування Північноатлантичного Альянсу.Французький Президент оголосив про намір повернутись до Військового блоку НАТО минулого тижня. Нагадаємо, Франція понад 40 років бере участь лише у політичних структурах НАТО. 1966 року тодішній французький президент Шарль де Голль вивів свою країну із Військового блоку Альянсу, оскільки був невдоволений домінуванням у ньому Сполучених Штатів.Попередник Саркозі і його однопартієць - Жак Ширак на посту президента принципово відстоював попередню політику. Він часто виступав проти дій Вашингтона. Однак з приходом Ніколя Саркозі напрямок зовнішньополітичного курсу Франції суттєво змінився. Новому Президенту закидають проамериканську політику.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 21 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Дякуємо, Ваша скарга буде
розглянута редактором сайту
Публікації
Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
сьогодні, 19:01 Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
194
Урок патріотизму від олігарха:
сьогодні, 18:00 Урок патріотизму від олігарха: "Наша ряба" любить дотації, а Косюк – Україну
Дмитро Гнап 553
Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
сьогодні, 18:11 Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
1897
Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
сьогодні, 17:49 Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
1602
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
266
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук