Повернення загиблої

На батьківщину повернуть тіло українки, що загинула під час землетрусу.

Найближчим часом на батьківщину повернуть тіло однієї з двох українок, які загинули під час нещодавнього землетрусу в Італії. За словами речника Міністерства закордонних справ Василя Кирилича, наразі дипломати на місці трагедії готують документи, які дають право на перевезення тіла. В МЗС обіцяють посприяти і у вирішенні фінансового питання.Василь Кирилич (речник МЗС України): “Ця проблема буде вирішена, буде врегульована в той чи інший спосіб, за участю, безумовно, посольства. Попри те, що в таких випадках приїжджає родина, це трагічна ситуація, але посольство, особа консула, посла там є ключовими. Це і питання надання допомоги громадянам України і в кожному випадку це розв'язується”.Крім того в Міністерстві повідомили, що батьки другої загиблої українки - 8-річної дівчинки - вирішили поховати її в Італії, де мешкає мати дитини.