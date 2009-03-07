Повернули не читаючи

МВФ повернув листа української влади.

Спільне звернення Президента, прем'єр-міністра і глави Нацбанку до Міжнародного валютного фонду повернуте відправникам на доопрацювання - пише газета "Дзеркало тижня" з посиланням на власні джерела. Керівництво фонду навіть не розглядало звернення української влади - пише газета.Причиною повернення листа, за непідтвердженими даними, стала відсутність попереднього узгодження змісту звернення з представниками МВФ. Офіційного ж підтвердження того, що лист повернутий на доопрацювання, поки одержати не вдалося. У київському офісі Міжнародного валютного фонду відмовляються від коментарів, відповіді на запит у Вашингтон поки не отримано.Нагадаємо, 2 березня українська влада направила спільного листа до Міжнародного валютного фонду, аби прискорити надання 2-го траншу кредиту у розмірі близько 2 мільярдів доларів. У листопаді МВФ пообіцяв Україні кредит 16,5 мільярдів доларів. Перший транш наша держава отримала, однак надання другого фонд відклав.