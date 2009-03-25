18:58
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Повертаються

15:35, 25 березня 2009 278

Наступного тижня МВФ відновить роботу в Україні.

Наступного тижня місія Міжнародного валютного фонду відновить свою роботу в Україні. Принаймні в цьому запевнив Президент Віктор Ющенко, який нині перебуває у Чехії. Глава держави певен, що за 2-3 тижні питання щодо чергового траншу кредиту МВФ вдасться вирішити.У те, що гроші від МВФ надійдуть незабаром вірять і урядовці. Адже 31 березня Верховна Рада мала б ухвалити пакет антикризових законопроектів, на яких наполягав МВФ.Олександр Турчинов (віце-прем'єр-міністр): "Попередньо є домовленість підготувати до голосування ці законодавчі акти на 31 березня, на вівторок, і я сподіваюсь, що парламентська більшість мобілізує всіх членів фракцій, які входять до неї для того, щоб цей важливий пакет був проголосований".Голосувати за 4 ключові антикризові закони коаліція готова. От тільки опозиція розійшлись не на жарт: голосувати за кожен закон окремо не хочуть регіонали. Мовляв, має бути цілісна антикризова програма. Відтак, якщо її не побачать у вівторок в парламенті, обіцяють блокувати трибуну. 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 25 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Урок патріотизму від олігарха:
сьогодні, 18:00 Урок патріотизму від олігарха: "Наша ряба" любить дотації, а Косюк – Україну
Дмитро Гнап 450
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
232
Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
сьогодні, 18:11 Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
1395
Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
сьогодні, 17:49 Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
1278
сьогодні, 17:01 "Український світ" VS "русский мир": як правильно зробити Донбас українським
Дмитро Снєгирьов 550
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук