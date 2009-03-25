Повертаються

Наступного тижня МВФ відновить роботу в Україні.

Наступного тижня місія Міжнародного валютного фонду відновить свою роботу в Україні. Принаймні в цьому запевнив Президент Віктор Ющенко, який нині перебуває у Чехії. Глава держави певен, що за 2-3 тижні питання щодо чергового траншу кредиту МВФ вдасться вирішити.У те, що гроші від МВФ надійдуть незабаром вірять і урядовці. Адже 31 березня Верховна Рада мала б ухвалити пакет антикризових законопроектів, на яких наполягав МВФ.Олександр Турчинов (віце-прем'єр-міністр): "Попередньо є домовленість підготувати до голосування ці законодавчі акти на 31 березня, на вівторок, і я сподіваюсь, що парламентська більшість мобілізує всіх членів фракцій, які входять до неї для того, щоб цей важливий пакет був проголосований".Голосувати за 4 ключові антикризові закони коаліція готова. От тільки опозиція розійшлись не на жарт: голосувати за кожен закон окремо не хочуть регіонали. Мовляв, має бути цілісна антикризова програма. Відтак, якщо її не побачать у вівторок в парламенті, обіцяють блокувати трибуну.