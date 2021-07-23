Про це очільниця Офісу генпрокурора написала у соцмережах. Вона наголосила, що кримінальне провадження було зареєстроване на початку 2021 року і весь цей час тривало слідство.

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Гроші вимагали за збереження посади

Слідчі встановили, що фігуранти справи вимагали гроші за "допомогу" у працевлаштуванні одного з посадовців. Майже усі кошти, які просили за сприяння, вони отримали.

Не можу приховати жалю, оскільки мова про моє рідне місто і про мою рідну область, але це нічого не міняє і не змінить. Політична приналежність фігурантів їм також не допоможе, а, скоріше, навпаки – увага до представників команди влади в подібних випадках має значення,

– наостанок додала Венедіктова.

Гроші передавали частинами

Зазначимо, про викриття Малиша та його посібника НАБУ повідомило 22 липня. Детективи зауважили, що 1 мільйон 50 тисяч гривень високопосадовець вимагав від директора одного з комунальних підприємств.

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За цю велику суму чиновник мав залишитись на посаді. Гроші передавали частинами, на останньому "транші" зловмисників і впіймали "на гарячому".