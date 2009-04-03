Австралійські штати заливає висока вода.

Безперервні зливи у Квінсленді та Новому Південному Уельсі призвели до масштабних повеней. Тисячі людей опинилися у полоні стихії. Зокрема, рятувальникам вдалося врятувати понад 70 учнів, яких негода застала під час мандрівки у одному із заповідників Квінсленда. Працівники служби порятунку також врятували від катастрофи яхту "Авсмейд" - команда опинилася у воді, коли велетенська хвиля перевернула їхнє судно.За останні шість тижнів місцева влада вже вдруге оголошує регіон зоною стихійного лиха. Рятувальники заспокоюють, що рівень води почав знижуватись, втім, люди залишатимуться у ізоляції, доки не будуть відновлені зруйновані стихією дороги. За попередніми даними, негода завдала збитків на 27 мільйонів австралійських доларів. Метеорологи прогнозують нові зливи у суботу та неділю.