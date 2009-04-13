Повінь повертається?

На Прикарпатті - знову повінь.

Впродовж вихідних рівень води у гірських річках піднявся на понад два метри. Причина цьому - не лише тривалі дощі, а й танення снігу. Найгірша ситуація у Верховинському районі. Там вже почалися зсуви ґрунту.Місцеві чиновники кажуть - нинішня вода може змити все, що набудували в районі після липневої повені. Адже чимало мостів та доріг відновлювали тимчасово, аби лишень люди не були відірвані від життя.Петро Кермощук (голова Верховинської РДА): “Потрібно зараз зробити гербіонне берегоукріплення. Піднялася вода в Черемош на 80см, але вже зараз зсуви , затопили повністю дороги”.Керівництво області теж б’є на сполох. Запевняють - кинули всі сили на боротьбу зі стихією, однак, цього замало. Адже досі " на чесному слові", тримаються об’єкти, які зруйнувала липнева повінь. Винен в цьому, за словами губернатора, тільки уряд, який профінансував відновлення робіт лише на 40%.Микола Палійчук (голова Івано-Франківської ОДА): “Ми отримали фінансування в розмірі 40%, зроблено робіт десь на 60-70%, зроблено міст, дорога, але щоб чергова повінь їх не забрала треба укріпити. На жаль зараз середина квітня, а ще жодної копійки з держбюджету на відновлення наслідків стихії не виділено”.Поки ж на найпроблемніших об’єктах чергують рятувальники з технікою. Вони кажуть, метеослужба оголосила штормове попередження - на Заході України пройдуть сильні зливи. Натомість людям радять бути готовими до евакуації.