Про це заявив ексголовнокомандувач Естонії, депутат Європарламенту Ріго Террас.

"Я особисто підтримую ідею закриття повітря над Чорнобилем, але на даному етапі цього не станеться, через відсутність політичної волі в американського керівництва та у президента Байдена особисто. Ми повинні вплинути на них, і я вже займаюся цим. Але Байден не готовий сьогодні до безпольотної зони над Україною", – заявив Ріго Террас.

Він зазначив, що це важливе питання для всього світу, щоб повітря над Україною було захищене.

Захід поки що не готовий відправити сили в Україну для закриття повітряного простору, зокрема над атомною електростанцією. Ми маємо вплинути на США, щоб це рішення було прийняте,

– зазначив він.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!