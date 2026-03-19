24 Канал Новини України У небі над Україною літають "Шахеди": де зараз є небезпека дронів
19 березня, 19:56
У небі над Україною літають "Шахеди": де зараз є небезпека дронів

Владислав Кравцов

Російська армія ввечері 19 березня знову запустила по Україні свої ударні безпілотники типу "Шахед". Через це областями стала ширитися повітряна тривога.

Якщо у вашому регіоні лунала сирена, негайно прямуйте до укриття. 24 Канал збирає інформацію про те, де рухаються ворожі цілі з посиланням на інформацію, яку надають Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про повітряну тривогу?

19:57, 19 березня

БпЛА з Чорного моря у напрямку Південного.

19:34, 19 березня

БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Синельникове та Славгород.

18:45, 19 березня

  • БпЛА повз Конотоп курсом на Бахмач.

  • БпЛА на межі Сумщини на Полтавщини курсом на Заводське.

18:20, 19 березня

БпЛА на Чернігівщині курсом на Ніжин.

17:42, 19 березня

Група БпЛА з Сумщини на Чернігівщину.

17:03, 19 березня

  • БпЛА у Чорному морі у напрямку Чорноморське зі сходу;

  • БпЛА на заході та півдні Сумщини курсом на південь.