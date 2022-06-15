Сирени почали гудіти на початку доби 15 червня. Станом на 00:13 попередили про загрозу удару з неба в 11 областях.

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В яких областях оголосили тривогу 15 червня:

Сумська;

Харківська;

Полтавська;

Донецька;

Дніпропетровська;

Черкаська;

Миколаївська;

Запорізька;

Одеська;

Кіровоградська.

Окрім цього, "червоною" на карті тривог є Луганщина. Проте в цьому регіоні високий рівень загрози авіаударів вже від квітня. Щодо Херсонщини, то велика частина регіону під контролем ворога, тому щодо цієї області інформації немає. Така ж ситуація з тимчасово окупованою Автономною Республікою Крим.



Карта тривог станом на 00:13 / Скриншот

Першу тривогу цієї доби оголосили на Полтавщині. Протягом кількох хвилин вже приєдналися й інші регіони. На щастя, станом на 00:30 не було повідомлень про вибухи в жодному з них. Проте жителі однієї з південних областей повідомили, що там спрацювали системи ППО.