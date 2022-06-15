Окрім цього, "червоною" на карті тривог є Луганщина. Проте в цьому регіоні високий рівень загрози авіаударів вже від квітня. Щодо Херсонщини, то велика частина регіону під контролем ворога, тому щодо цієї області інформації немає. Така ж ситуація з тимчасово окупованою Автономною Республікою Крим.
Карта тривог станом на 00:13 / Скриншот
Першу тривогу цієї доби оголосили на Полтавщині. Протягом кількох хвилин вже приєдналися й інші регіони. На щастя, станом на 00:30 не було повідомлень про вибухи в жодному з них. Проте жителі однієї з південних областей повідомили, що там спрацювали системи ППО.