Повторне невдоволення

Президент та парламент не дійдуть згоди стосовно закону про тимчасові слідчі комісії.

Віктор Ющенко вдруге повернув його до Верховної Ради без підпису. У зловісному документі, зокрема, йдеться про спрощену процедуру імпічменту Президента. Тож Глава держави висловив сумнів, що частина положень цього закону відповідають Конституції. Відтак, наступним його кроком буде звернення до Конституційного суду. Нагадаємо, Віктор Ющенко вже повертав документ до Верховної Ради і пропонував свої поправки до нього. Однак депутати їх не підтримали.