Наступний тираж пройде вночі в суботу. Для того, щоб взяти участь в цьому тиражі, потрібно купити офіційні білети лотереї онлайн на сайті theLotter.net. Вам не потрібно спеціально їхати в Америку, щоб спробувати виграти 150-мільйонний доларовий джекпот Powerball.

Ви можете офіційно взяти участь в лотереї Powerball онлайн, на сайті theLotter.net.

Джекпот Powerball досяг 150 млн доларів, це понад 4 мільярди гривень. Найближчий тираж пройде ввечері в суботу, 17 липня.

Для вашої зручності, сервіс запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить всього одне поле, за мінімальною ціною в 4,15 євро!

Перебуваючи в Україні, ви можете офіційно взяти участь в тиражі!

Як грати в Powerball?

Для перемоги в лотереї Powerball необхідно вгадати 5 основних номерів і додаткову кулю Powerball. Стартовий джекпот Powerball становить близько 20 млн доларів і може досягати неймовірних розмірів, збільшуючись на десятки і навіть сотні мільйонів доларів з кожним тиражем без переможця!

Найвищий з розіграних на сьогоднішній день приз склав 1,58 млрд доларів – це найбільший джекпот в історії! Він був виграний у січні 2016 року. Купити білет можна в будь-який зручний для вас час і ви можете стати мільйонером з джекпотом або другим призом в 1 млн доларів! Все, що потрібно для цього зробити – це вгадати всього 5 номерів! Переможець головного призу лотереї отримає неймовірний джекпот, який, на даний момент, становить 150 млн доларів.

Так, у нас були переможці з України!

"Хоча у нас до сих пір ще не було переможців джекпотів з України, громадяни України неодноразово вигравали в тому числі і великі грошові призи в лотереї на сайті TheLotter.net," – розповів представник пресслужби сайту.