Наступний тираж пройде вночі в суботу. Для того, щоб взяти участь в цьому тиражі, потрібно купити офіційні білети лотереї онлайн на сайті theLotter.net. Вам не потрібно спеціально їхати в Америку, щоб спробувати виграти 150-мільйонний доларовий джекпот Powerball.
Ви можете офіційно взяти участь в лотереї Powerball онлайн, на сайті theLotter.net.
- Джекпот Powerball досяг 150 млн доларів, це понад 4 мільярди гривень. Найближчий тираж пройде ввечері в суботу, 17 липня.
- Для вашої зручності, сервіс запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить всього одне поле, за мінімальною ціною в 4,15 євро!
- Перебуваючи в Україні, ви можете офіційно взяти участь в тиражі!
Як грати в Powerball?
Для перемоги в лотереї Powerball необхідно вгадати 5 основних номерів і додаткову кулю Powerball. Стартовий джекпот Powerball становить близько 20 млн доларів і може досягати неймовірних розмірів, збільшуючись на десятки і навіть сотні мільйонів доларів з кожним тиражем без переможця!
Найвищий з розіграних на сьогоднішній день приз склав 1,58 млрд доларів – це найбільший джекпот в історії! Він був виграний у січні 2016 року. Купити білет можна в будь-який зручний для вас час і ви можете стати мільйонером з джекпотом або другим призом в 1 млн доларів! Все, що потрібно для цього зробити – це вгадати всього 5 номерів! Переможець головного призу лотереї отримає неймовірний джекпот, який, на даний момент, становить 150 млн доларів.
Так, у нас були переможці з України!
"Хоча у нас до сих пір ще не було переможців джекпотів з України, громадяни України неодноразово вигравали в тому числі і великі грошові призи в лотереї на сайті TheLotter.net," – розповів представник пресслужби сайту.
Так, Наталія з України вгадала виграшну комбінацію з п'яти основних номерів Mega Millions США – 1, 10, 57, 66 і 75, що принесло їй надзвичайний виграш в 1 мільйон доларів! Якби вона вгадала ще і додатковий Mega Ball, який в тому тиражі випав під номером 4, сума її виграшу склала б 15 мільйонів доларів. Як виявилося, за результатами того щасливого для Наталії тиражу 26 вересня 2017, нікому не вдалося зірвати джекпот, проте відразу двоє виграли по 1 мільйону доларів!
Як брати участь в Powerball з України?
Як відомо, білети Powerball продаються тільки в США. Тим не менш, ви можете брати участь в лотереї і з України, купивши офіційні білети онлайн. Зробити це вам допоможе сайт theLotter.net. Заснований у 2002 році сервіс пропонує білети на найбільші тиражі світу.
"Місцеві агенти theLotter в США куплять білети від вашого імені. За правилами Powerball, ви не зобов'язані бути громадянином або резидентом Сполучених Штатів, щоб брати участь в лотереї", – пояснив прессекретар компанії Адріан Коореманс.
Відзначимо, що участь в лотереях США онлайн відповідає всім вимогам національної лотереї Америки, і онлайн-учасник має такі ж шанси і права на призи, як і місцеві гравці. Додамо, що сайт не бере комісійних з виграшів. Його послуги оплачуються лише одного разу – в момент замовлення білетів (їх ціна на сайті трохи вище, ніж в офіційних точках продажу).
Щоб купити білети Powerball через theLotter.net (спецсайт сервісу theLotter), вам треба:
- Створити обліковий запис
- Вибрати Powerball зі списку, що містить близько 50 лотерей
- Заповнити номера (ви можете грати зі своїми номерами, або з випадковими числами)
- Додати до білета мультиплікатор "Powerplay" (за бажанням)
- Оплатити замовлення