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      Поїзд "Львів – Москва" закидали камінням

      - Читать новость на русском
      Одне із вікон розбив доволі великий камінь / varta1

      У Міжнародний жіночий день 8 березня невідомі закидали камінням вікна поїзду, що прямував зі Львова до Москви. Пасажири зафільмували один з каменів, який поцілив у вікно вагона.

      Про інцидент розповіли на порталі varta1. Відео розбитого скла та доволі великого каменю, що залетів до вагона, з'явилося в мережі у неділю, 9 березня. 

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      Дивіться відео, де очевидці зафіксували наслідки нападу на поїзд:

      На щастя, жоден пасажир не постраждав.


      Фото з вагона, де вікно розбив доволі великий камінь / Зі спільноти varta1

      Зауважимо, в Укрзалізниці неодноразово повідомляли про подібні атаки на поїзди та пошкодження вагонів. З початку 2019 року, кажуть у перевізника, зловмисники розбили 47 вікон у вагонах, а це збитки на 700 тисяч гривень.

      Економіка Росії різко впала через обвал цін на нафту
      9 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Кримінальні новини Укрзалізниця Новини Львова Новини України
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