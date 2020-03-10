Поїзд "Львів – Москва" закидали камінням
У Міжнародний жіночий день 8 березня невідомі закидали камінням вікна поїзду, що прямував зі Львова до Москви. Пасажири зафільмували один з каменів, який поцілив у вікно вагона.
Про інцидент розповіли на порталі varta1. Відео розбитого скла та доволі великого каменю, що залетів до вагона, з'явилося в мережі у неділю, 9 березня.
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Дивіться відео, де очевидці зафіксували наслідки нападу на поїзд:
На щастя, жоден пасажир не постраждав.
Фото з вагона, де вікно розбив доволі великий камінь / Зі спільноти varta1
Зауважимо, в Укрзалізниці неодноразово повідомляли про подібні атаки на поїзди та пошкодження вагонів. З початку 2019 року, кажуть у перевізника, зловмисники розбили 47 вікон у вагонах, а це збитки на 700 тисяч гривень.