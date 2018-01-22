Поїзд влетів у залізничну станцію у Австралії: чимало постраждалих
На залізничній станції Річмонд у австралійському Сіднеї поїзд на швидкості влетів у буферну барикаду. Як мінімум 13 осіб були травмовані.
Інцидент трапився близько 10:00 за місцевим часом, повідомляє The Age.
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Під час аварії постраждало як мінімум 13 осіб
За свідченнями очевидців, поїзд рухався зі швидкість 50-70 кілометрів на годину, коли зіткнувся з буфером на станції Річмонд на північному заході Сіднея. Варто зазначити, що ця станція є тупиковою.
За попередніми даними як мінімум 13 людей були травмовані. Однак якщо в частини лише синці та забої, то троє осіб зазнали серйозних травм. Пасажирів довелося доставати з понищених вагонів.
Як мінімум троє осіб отримали важкі травми
Варто додати, що в аварію потрапив новий поїзд Waratah.