Поїзд влетів у залізничну станцію у Австралії: чимало постраждалих

На залізничній станції Річмонд у австралійському Сіднеї поїзд на швидкості влетів у буферну барикаду. Як мінімум 13 осіб були травмовані.

Інцидент трапився близько 10:00 за місцевим часом, повідомляє The Age.

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Під час аварії постраждало як мінімум 13 осіб

За свідченнями очевидців, поїзд рухався зі швидкість 50-70 кілометрів на годину, коли зіткнувся з буфером на станції Річмонд на північному заході Сіднея. Варто зазначити, що ця станція є тупиковою.

Paramedics working at the scene treating multiple injuries and rescue helicopters are at nearby Richmond Oval. pic.twitter.com/q0wixNx32X — NSW Incident Alerts (@nswincidents) 21 січня 2018 р.

За попередніми даними як мінімум 13 людей були травмовані. Однак якщо в частини лише синці та забої, то троє осіб зазнали серйозних травм. Пасажирів довелося доставати з понищених вагонів.

Як мінімум троє осіб отримали важкі травми

Варто додати, що в аварію потрапив новий поїзд Waratah.