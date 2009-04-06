Позачергове засідання Pади

Верховна Рада розблокована, депутати взялися до роботи.

Зняти блокаду з сесійної нардепи-регіонали вирішили заради Голови Європарламенту Ханса Герта Поттерінга. Єврочиновник сьогодні прибув до України для зустрічей з представниками влади. Свій виступ у Верховній Раді президент Європарламенту почав українською мовою, чим викликав шквал оплесків з боку наших народних обранців. Ханс Герт Поттерінг (голова Європейського парламенту): "Для мене є великою честю звернутися до Верховної Ради у якості президента Європарламенту." Перед тим, як заслухати високого гостя, депутати встигли трохи попрацювати. Зокрема, прийняли звернення до конгресу США з приводу фінансування утилізації ракетного палива. Разом з тим обранці не змогли подолати вето Президента на закон про Фонд держмайна. Тим часом головну тему минулого тижня - зміни до Конституції - нардепи проігнорували. Створення тимчасової спецкомісії, яка мала б працювати над відповідним законопроектом - відклали.