Масштабна пожежа сталася в адміністративній будівлі ТОВ у Дніпрі. Вогонь знищив дах, перекриття та частково офісні приміщення. Загальна площа пожежі – понад 1 000 квадратних метрів.

Повідомлення про пожежу на вулиці Ясельній Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро надійшло до рятувальників о 05:41 15 серпня, інформує пресслужба ДСНС.

Читайте також Багатоповерхівка загорілася в Одесі: будинок мав не одну проблему – фото, відео

На місце займання одразу вирушили вогнеборці. Їм вдалося встановити, що пожежа виникла в 3- та 4-поверховій адміністративній будівлі, яка належить товариству з обмеженою відповідальністю.

Вогнем знищено дах, перекриття та частково офісні приміщення на загальній площі 1 100 квадратних метрів. Загиблих та постраждалих немає,

– йдеться у повідомленні.

Пожежу локалізували о 7:42 та ліквідували о 8:26. На місці працював 51 рятувальник та 14 одиниць техніки.

У Дніпрі сталася масштабна пожежа в адмінбудівлі / Фото ДСНС

На Ясельній у Дніпрі сталася пожежа: дивіться карту