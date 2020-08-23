Пожежа в багатоповерхівці в Дніпрі: рятувальники евакуювали понад 20 людей – відео, фото
У Дніпрі 22 серпня сталася пожежа в дев'ятиповерховому житловому будинку в Амур-Нижньодніпровському районі міста. Рятувальники евакуювали понад 20 осіб, серед яких діти.
Вогонь спалахнув у шахті ліфту на першому поверсі. Про це повідомляє пресцентр ДСНС у Дніпропетровській області.
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Що відомо про обставини пожежі в Дніпрі
- Вогонь охопив ліфтову кабіну і високовольтний кабель всередині шахти.
- В результаті пожежі сталося задимлення сходової клітини, що стало на заваді для евакуації людей з верхніх поверхів.
- Всього евакуювали 23 людей, з яких три дитини. Загиблих і постраждалих немає.
- Причини пожежі з'ясовуються.
Рятувальники евакуювали людей із задимленого будинку / Фото ДСНС
Пожежа в багатоповерхівці в Дніпрі: дивіться відео