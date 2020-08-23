У Дніпрі 22 серпня сталася пожежа в дев'ятиповерховому житловому будинку в Амур-Нижньодніпровському районі міста. Рятувальники евакуювали понад 20 осіб, серед яких діти.

Вогонь спалахнув у шахті ліфту на першому поверсі. Про це повідомляє пресцентр ДСНС у Дніпропетровській області. Дивіться також У Києві в багатоповерхівці спалахнула пожежа: врятовано жінку з дитиною – фото, відео Що відомо про обставини пожежі в Дніпрі Вогонь охопив ліфтову кабіну і високовольтний кабель всередині шахти.

В результаті пожежі сталося задимлення сходової клітини, що стало на заваді для евакуації людей з верхніх поверхів.

Всього евакуювали 23 людей, з яких три дитини. Загиблих і постраждалих немає.

Причини пожежі з'ясовуються.

Рятувальники евакуювали людей із задимленого будинку / Фото ДСНС Пожежа в багатоповерхівці в Дніпрі: дивіться відео