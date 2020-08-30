У селі Дуболугівка, що в Чернігівській області, у ніч на 30 серпня трапилася жахлива пожежа в житловому будинку. У результаті загинули двоє людей, зокрема й 2-річна дитина.

Вогонь спалахнув у приватному житловому будинку та господарчій будівлі в селі Дуболугівка Ніжинського району, що на Чернігівщині, повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

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Пожежа почалася о 01:33 30 серпня. І лише о 06:05 її вдалося ліквідувати.

Вогонь знищив господарчу будівлю, покрівлю та перекриття житлового будинку. Та найгірше – є дві жертви, зокрема й дитина 2018 року народження.

До гасіння залучали 11 рятувальників та 5 одиниць техніки.

У селі Дуболугівка на Чернігівщині сталася пожежа: дивіться карту