У Харкові 9 жовтня спалахнула пожежа в чотирьохповерховому будинку на вулиці Чоботарській. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що внаслідок пожежі загинула одна людина.

Про пожежу в Харкові повідомив телеграм-канал "Труха – Харків".

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Саме там і розповіли, що є інформація про жертву. На опублікованих кадрах помітно, що горить дах чотирьохповерхівки, практично весь.

На місці інциденту працюють одразу декілька бригад рятувальників. Наразі ми намагаємося уточнити всі деталі пожежі в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Схоже, що будинок, у якому спалахнула пожежа, є житловим. У вільному доступі є оголошення про продаж квартир у ньому.

Вулиця Чоботарська в Харкові: карта