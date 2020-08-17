У Києві в багатоповерхівці спалахнула пожежа: що відомо – фото
У Києві 17 серпня в одній із багатоповерхівок сталася пожежа. На місці події працюють рятувальники. Інформації про жертв чи постраждалих наразі немає.
Вогонь спалахнув в одній із квартир на вулиці Бориспільській, 4 на дев'ятому поверсі. Про це повідомляє "Київ Оперативний".
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Що відомо про обставини пожежі та потерпілих
- Наразі інформації про потерпілих та причину загоряння не надходило.
- В ДСНС повідомили, що на місці пожежі працюють рятувальники та правоохоронці. Подробиці обіцяють оприлюднити згодом.
Пожежа у багатоповерхівці Києва / Фото "Київ оперативний"
Пожежники намагаються загасити вогонь / Фото "Київ оперативний"
Місце пожежі на мапі Києва: