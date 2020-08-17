У Києві 17 серпня в одній із багатоповерхівок сталася пожежа. На місці події працюють рятувальники. Інформації про жертв чи постраждалих наразі немає.

Вогонь спалахнув в одній із квартир на вулиці Бориспільській, 4 на дев'ятому поверсі. Про це повідомляє "Київ Оперативний". Читайте також Вогонь знищив дах й офіси: у Дніпрі сталася масштабна пожежа – фото Що відомо про обставини пожежі та потерпілих Наразі інформації про потерпілих та причину загоряння не надходило.

В ДСНС повідомили, що на місці пожежі працюють рятувальники та правоохоронці. Подробиці обіцяють оприлюднити згодом.

Пожежа у багатоповерхівці Києва / Фото "Київ оперативний"

Пожежники намагаються загасити вогонь / Фото "Київ оперативний" Місце пожежі на мапі Києва: