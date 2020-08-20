На Луганщині знову вирує масштабна пожежа: горить суха трава – відео
В Луганській області 20 серпня знову спалахнула масштабна пожежа поблизу Сєвєродонецька. Рятувальники борються з вогнем ще з обіду.
О 16:40 пожежу локалізували. Наразі триває ліквідація. Про це повідомила пресслужба ДСНС у Луганській області.
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Що відомо про пожежу на Луганщині
- Рятувальники встановили, що між селом Воєводівка та Сєверодонецьком трьома окремими осередками горить суха трава.
- До ліквідації залучено 33 вогнеборці та 10 одиниць техніки.
- Місцеві жителі в соцмережах розміщують фотографії автомобільного затору, що утворився на трасі через пожежу.
- Ситуація ускладнена ще й тим, що неподалік розташований лісовий масив, переважно хвойних порід дерев.
Масштабна пожежа в Луганській області: дивіться відео
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