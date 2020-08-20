В Луганській області 20 серпня знову спалахнула масштабна пожежа поблизу Сєвєродонецька. Рятувальники борються з вогнем ще з обіду.

О 16:40 пожежу локалізували. Наразі триває ліквідація. Про це повідомила пресслужба ДСНС у Луганській області. Актуально Сумна статистика: за пів року площа пожеж у лісах України зросла у 40 разів Що відомо про пожежу на Луганщині Рятувальники встановили, що між селом Воєводівка та Сєверодонецьком трьома окремими осередками горить суха трава.

До ліквідації залучено 33 вогнеборці та 10 одиниць техніки.

Місцеві жителі в соцмережах розміщують фотографії автомобільного затору, що утворився на трасі через пожежу.

Ситуація ускладнена ще й тим, що неподалік розташований лісовий масив, переважно хвойних порід дерев. Зверніть увагу! 6-7 липня через масштабну лісову пожежу в Новоайдарському районі Луганської області згоріло кілька десятків будинків і загинуло п'ятеро людей в селі Смоляниновому. Масштабна пожежа в Луганській області: дивіться відео Останні масштабні пожежі в Україні За останні пів року потужні пожежі спалахнули на Житомирщині – вогонь охопив понад 2 000 гектарів.

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