В Одесі у триповерховому житловому будинку, який звели ще у 1814 році, 12 червня спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив одразу декілька квартир на різних поверхах.

38 мешканців погорілого будинку на вулиці Буніна, наразі тимчасово відселили на базу відпочинку "Мрія". Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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За попередньою інформацією, пожежа спалахнула на третьому поверсі. Однак вогонь швидко перекинувся на дах і балкон другого поверху. Загалом площа, охоплена вогнем, становила 700 квадратних метрів.

На щастя, постраждалих та загиблих немає. Мешканці оперативно евакуювалися та покинули палаюче приміщення. До гасіння вогню залучили 60 пожежників та 18 одиниць техніки.

Рятувальники зазначили, будівлі понад 200 років, вона зведена у 1814 році. Всередині неї були дерев'яні перекриття, через що вогонь швидко поширювався будинком.

Ймовірні причини пожежі

За інформацією мешканців будинку, пожежа почалася у квартирі №63. Погорільці зазначають: господарі квартири живуть у Москві і постійно здають житло.

Останнім часом у квартирі жила велика компанія молоді 18 – 20 років. Ольга зазначила, що у квартирі часто були п'яні гуляння, а на неспокійних сусідів скаржилися в поліцію.

Як зазначають у ДСНС, ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем мешканцями однієї із квартир будинку.



Причиною пожежі рятувальники називають необережне поводження з вогнем / Фото ДСНС

Де розташований будинок, який охопила пожежа – дивіться карту