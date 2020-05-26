Пожежа в Олександрівській лікарні: головна лікарка каже, що стався підпал
Причиною пожежі в Олександрівській лікарні Києва 26 травня, яка приймає хворих на коронавірус, міг бути навмисний підпал. На щастя, жертв вдалося уникнути.
Що відомо про пожежу в Олександрівській лікарні
Перша версія про "коротке замикання проводки" не підтвердилась. Про це головна лікарка Олександрівської лікарні Людмила Антоненко написала на своїй фейсбук-сторінці.
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За її словами, постраждалих немає, а персонал лікарні евакуював пацієнтів з відділення реанімації для хірургічних хворих в інший корпус медзакладу.
Антоненко пообіцяла найближчим часом відремонтувати пошкоджені приміщення. Вона сподівається, що винних у підпалі знайдуть.
Персонал Олександрівській лікарні після пожежі / Фото з фейсбук-сторінки Людмили Антоненко
Як і коли спалахнула пожежа
- Близько 18 години вечора 25 травня в одному із корпусів лікарні сталася пожежа. Горіло у підсобному приміщенні на 6 поверсі. Увесь поверх був задимлений.
- Рятувальники оперативно локалізували вогнище та ліквідували займання.
- Вони вивели з лікарні 15 осіб.
- Правоохоронці встановлюють всі обставини та причини пожежі.
Зверніть увагу! В Олександрівській лікарні перебувають інфекційні хворі, зокрема, люди з діагностованою коронавірусною хворобою COVID-19.
Пожежникам вдалося загасити пожежу / Фото з фейсбук-сторінки Людмили Антоненко