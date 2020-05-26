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Пожежа в Олександрівській лікарні: головна лікарка каже, що стався підпал

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Пожежа в Олександрівській лікарні 25 травня 2020 - причина пожежі
Пожежа в Олександрівській лікарні Києва / Фото з фейсбук-сторінки Людмили Антоненко

Причиною пожежі в Олександрівській лікарні Києва 26 травня, яка приймає хворих на коронавірус, міг бути навмисний підпал. На щастя, жертв вдалося уникнути.

Що відомо про пожежу в Олександрівській лікарні

Перша версія про "коротке замикання проводки" не підтвердилась. Про це головна лікарка Олександрівської лікарні Людмила Антоненко написала на своїй фейсбук-сторінці.

До теми В Олександрівській лікарні Києва здійнялася пожежа: рятувальники евакуювали людей

За її словами, постраждалих немає, а персонал лікарні евакуював пацієнтів з відділення реанімації для хірургічних хворих в інший корпус медзакладу.

Антоненко пообіцяла найближчим часом відремонтувати пошкоджені приміщення. Вона сподівається, що винних у підпалі знайдуть.

пожежа в Олександрівській лікарні
Персонал Олександрівській лікарні після пожежі / Фото з фейсбук-сторінки Людмили Антоненко

Як і коли спалахнула пожежа 

  • Близько 18 години вечора 25 травня в одному із корпусів лікарні сталася пожежа. Горіло у підсобному приміщенні на 6 поверсі. Увесь поверх був задимлений.
  • Рятувальники оперативно локалізували вогнище та ліквідували займання.
  • Вони вивели з лікарні 15 осіб.
  • Правоохоронці встановлюють всі обставини та причини пожежі.

Зверніть увагу! В Олександрівській лікарні перебувають інфекційні хворі, зокрема, люди з діагностованою коронавірусною хворобою COVID-19.


Пожежникам вдалося загасити пожежу / Фото з фейсбук-сторінки Людмили Антоненко

Автор: Емал Набі
Теги: ДСНС Пожежа Лікарня Новини Києва Новини України
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