Пожежа в Олександрівській лікарні: головна лікарка каже, що стався підпал

Причиною пожежі в Олександрівській лікарні Києва 26 травня, яка приймає хворих на коронавірус, міг бути навмисний підпал. На щастя, жертв вдалося уникнути.

Що відомо про пожежу в Олександрівській лікарні

Перша версія про "коротке замикання проводки" не підтвердилась. Про це головна лікарка Олександрівської лікарні Людмила Антоненко написала на своїй фейсбук-сторінці.

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За її словами, постраждалих немає, а персонал лікарні евакуював пацієнтів з відділення реанімації для хірургічних хворих в інший корпус медзакладу.

Антоненко пообіцяла найближчим часом відремонтувати пошкоджені приміщення. Вона сподівається, що винних у підпалі знайдуть.



Персонал Олександрівській лікарні після пожежі / Фото з фейсбук-сторінки Людмили Антоненко

Як і коли спалахнула пожежа

Близько 18 години вечора 25 травня в одному із корпусів лікарні сталася пожежа. Горіло у підсобному приміщенні на 6 поверсі. Увесь поверх був задимлений.

Рятувальники оперативно локалізували вогнище та ліквідували займання.

Вони вивели з лікарні 15 осіб.

Правоохоронці встановлюють всі обставини та причини пожежі.

Зверніть увагу! В Олександрівській лікарні перебувають інфекційні хворі, зокрема, люди з діагностованою коронавірусною хворобою COVID-19.



Пожежникам вдалося загасити пожежу / Фото з фейсбук-сторінки Людмили Антоненко