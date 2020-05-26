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Пожежа в Олександрівській лікарні: поліція відкрила кримінальну справу

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Пожежа в Олександрівській лікарні 25 травня 2020 - кримінальна справа
Пожежа в Олександрівській лікарні Києва / ДСНС

В Олександрівській лікарні Києва 25 травня сталася пожежа. Головна лікарка вважає, що стався підпал. Водночас прокуратура столиці вже відкрила кримінальну справу.

Пресслужба прокуратури Києва повідомила, що кримінальну справу розпочали за статтею частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна).

До теми В Олександрівській лікарні Києва здійнялася пожежа: рятувальники евакуювали людей

Що відомо про пожежу в Олександрівській лікарні

  • Близько 18 години вечора 25 травня в одному з корпусів лікарні спалахнула пожежа.
  • Горіло підсобне приміщення на шостому поверсі лікарні. Увесь поверх був задимлений.
  • Рятувальники оперативно локалізували вогонь та ліквідували займання. Вони також вивели з звідти 15 осіб.

Які ймовірні причини пожежі

  • Причиною пожежі в Олександрівській лікарні Києва 26 травня, яка приймає хворих на коронавірус, міг бути навмисний підпал.
  • Перша версія про "коротке замикання проводки" не підтвердилась. Про це заявила головна лікарка Олександрівської лікарні Людмила Антоненко.
  • За її словами, постраждалих немає, а персонал лікарні евакуював пацієнтів з відділення реанімації для хірургічних хворих в інший корпус медзакладу.

Важливо! В Олександрівській лікарні перебувають інфекційні хворі, зокрема, люди з діагностованою коронавірусною хворобою COVID-19.

Автор: Емал Набі
Теги: Новини України Поліція Новини Києва Коронавірус в Україні Київська прокуратура Пожежа
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