Пожежа на шахті в Китаї: загинули 16 гірників – фото
У місті Чунцин в центрі Китаю сталася аварія у вугільній шахті. Наразі відомо про 16 загиблих.
Трагедія сталася на шахті Сунзао, в районі Ціцзян. Об'єкт належить місцевій енергетичній компанії. Про це 27 вересня повідомляє Xinhua.
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Спершу на шахті спалахнула пожежа. У смертельній пастці опинилися 17 гірників.
Що відомо про жертв
У шахті Сунзао знайшли тіла 16 гірників. Однак причиною смертей став не вогонь, а викид чадного газу внаслідок пожежі. Його рівень у декілька разів перевищував допустиму для людей норму.
Одному чоловікові вдалося вижити. Наразі він перебуває у лікарні. Деталі про його стан невідомі.
На шахті загинули 16 гірників / Фото Xinhua