У місті Чунцин в центрі Китаю сталася аварія у вугільній шахті. Наразі відомо про 16 загиблих.

Трагедія сталася на шахті Сунзао, в районі Ціцзян. Об'єкт належить місцевій енергетичній компанії. Про це 27 вересня повідомляє Xinhua.

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Спершу на шахті спалахнула пожежа. У смертельній пастці опинилися 17 гірників.

Що відомо про жертв

У шахті Сунзао знайшли тіла 16 гірників. Однак причиною смертей став не вогонь, а викид чадного газу внаслідок пожежі. Його рівень у декілька разів перевищував допустиму для людей норму.

Одному чоловікові вдалося вижити. Наразі він перебуває у лікарні. Деталі про його стан невідомі.



На шахті загинули 16 гірників / Фото Xinhua



Шахта Сунзао / Фото Xinhua