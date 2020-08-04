В Одесі суд змінив запобіжний захід Сергію Дурачу: його відправили під цілодобовий домашній арешт. Саме Дурач є співвласником готелю "Токіо Стар", під час пожежі у якому в серпні 2019 року загинули 9 осіб.

Дурача зобов'язали носити електронний браслет

Суд звільнив Дурача з-під варти, проте наклав на нього низку зобов'язань. Про це інформує "Суспільне".

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Зокрема, підозрюваний у справі повинен носити електронний браслет.

Співвласника готелю затримали 15 липня в аеропорту

Зазначимо, що раніше Дурач переховувався від правоохоронців. Чоловіка оголосили у розшук. За попередньою інформацією, він виїхав з країни ще за кілька днів до трагедії.

Дурача затримали 15 липня в аеропорту "Одеса", він планував летіти до Італії. Київський суд Одеси ухвалив рішення заарештувати Дурача на 25 днів.

Що відомо про пожежу в готелі "Токіо Стар":