Смертельна пожежа у "Токіо Стар" в Одесі: співвласнику закладу змінили запобіжний захід
В Одесі суд змінив запобіжний захід Сергію Дурачу: його відправили під цілодобовий домашній арешт. Саме Дурач є співвласником готелю "Токіо Стар", під час пожежі у якому в серпні 2019 року загинули 9 осіб.
Дурача зобов'язали носити електронний браслет
Суд звільнив Дурача з-під варти, проте наклав на нього низку зобов'язань. Про це інформує "Суспільне".
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Зокрема, підозрюваний у справі повинен носити електронний браслет.
Співвласника готелю затримали 15 липня в аеропорту
Зазначимо, що раніше Дурач переховувався від правоохоронців. Чоловіка оголосили у розшук. За попередньою інформацією, він виїхав з країни ще за кілька днів до трагедії.
Дурача затримали 15 липня в аеропорту "Одеса", він планував летіти до Італії. Київський суд Одеси ухвалив рішення заарештувати Дурача на 25 днів.
Що відомо про пожежу в готелі "Токіо Стар":
- В ніч проти 17 серпня 2019 року в Одесі під час пожежі в готелі "Токіо Стар" загинули 9 людей.
- Причиною пожежі стало надмірне навантаження на електромережі та замикання електропроводки – такі попередні висновки озвучили у прокуратурі.
- Співвласник готелю Вадим Чорний і старший адміністратор Ірина Паровик були взяті під варту.
- Ще одному співвласнику готелю Сергію Дурачу і головному інженерові заочно повідомили про підозру.
- Також серед підозрюваних – 30-річна жінка, яка чергувала в готелі в ніч пожежі.