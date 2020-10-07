В Ялті, що на півдні нині окупованого Криму, спалахнув санаторій, який Росія після окупації "націоналізувала" й віддала у власне Міністерство оборони. Займання відбулося під самим дахом, який вже посипався на верхні поверхи санаторію.

Повідомлення про пожежу надійшло після 6 години ранку 7 жовтня, повідомляє ресурс окупантів "Крыминформ". До слова Росія втричі збільшила військову присутність в Криму, – МЗС України Місцеві рятувальники встановили, що, попередньо, зайнялася обшивка між восьмим поверхом і дахом санаторію. Площа пожежі охопила близько 1 тисячі квадратних метрів. За даними окупаційних ЗМІ, попередньою причиною займання стало коротке замикання електропроводки. Внаслідок цього зайнялася дерев'яна обшивка будівлі. Станом на 9 годину ранку вдалося ліквідувати вогонь. Втім над Ялтою і зокрема над будівлею захопленого Росією санаторію досі помітний густий дим. Інформації про постраждалих внаслідок пожежі немає. Санаторій "Ялта" в Криму: карта