Пожежа на автостоянці

Одразу шість автівок згоріли на одній із автостоянок Ужгорода.

Про пожежу місцевим рятувальникам повідомив охоронець автостоянки - він першим помітив вогонь. Спочатку спалахнув автомобіль марки "Фольксваген", далі полум’я перекинулось ще на п’ять машин, які знаходились поряд. Пожежу гасили два відділення вогнеборців. Катерина Кийович (управління МВС зі зв’язків з громадськістю та ЗМІ): "Тепер на місці працює вже додаткова слідча група, вона має з’ясувати всі причини виникнення пожежі. І на протязі 10 днів вирішиться чи порушувати кримінальну справу, чи ні." Поки спеціалісти з’ясовують причини займання, представники страхових фірм підраховують свої збитки.