Пожежа на складі
У Бухаресті горів склад автомобільних покришок та хімічних реактивів.
Пожежа у Румунії. У столиці країни Бухаресті в ніч на неділю спалахнула пожежа на складі автомобільних покришок та хімічних реактивів. За повідомленням Associated Press, густий дим оповив половину міста. У боротьбі з вогнем взяли участь 8 пожежних команд.На щастя людських жертв вдалося уникнути, щоправда 9 вогнеборців постраждали при ліквідації пожежі. Також до лікарень звернулися декілька мешканців прилеглих районів із скаргами на утруднене дихання. Наразі спеціалісти встановлюють причини займання.
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