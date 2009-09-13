У Бухаресті горів склад автомобільних покришок та хімічних реактивів.

Пожежа у Румунії. У столиці країни Бухаресті в ніч на неділю спалахнула пожежа на складі автомобільних покришок та хімічних реактивів. За повідомленням Associated Press, густий дим оповив половину міста. У боротьбі з вогнем взяли участь 8 пожежних команд.На щастя людських жертв вдалося уникнути, щоправда 9 вогнеборців постраждали при ліквідації пожежі. Також до лікарень звернулися декілька мешканців прилеглих районів із скаргами на утруднене дихання. Наразі спеціалісти встановлюють причини займання.