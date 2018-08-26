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Пожежа серед виноградників на Одещині: французький винороб звинувачує поліцію у брехні

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Лакарен назвав одеських правоохоронців брехунами
Лакарен назвав одеських правоохоронців брехунами / фото з відкритих джерел

Французький винороб Крістоф Лакарен, чиї виноградники начебто підпалили невідомі, звинуватив поліцію Одещини у брехні. На думку підприємця, правоохоронці співпрацюють із рейдерами, які зазіхають на його угіддя.

Раніше 24 канал повідомляв про те, 25 серпня відомий французький винороб Крістоф Лакарен заявив про підпал своїх виноградників на Одещині. Одеські правоохоронці, оглянувши місце інциденту, заявили, що виноградники від полум'я не постраждали.

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Так, Лакарен звинуватив правоохоронців у відвертій брехні.

У черговий раз бессарабська поліція каже неправду! Президенте Порошенко, скільки ще бессарабські поліцейські підтримуватимуть місцевих рейдерів?
– написав винороб на своїй сторінці у Facebook.

Він також запросив президента, губернатора області, журналістів та активістів відвідати його виноградники, аби пересвідчитись у тому, хто насправді говорить неправду.

"Також прошу посла Євросоюзу Хюго Мінгареллі та директора ЄБРР Франсіса Маліжа перестати давати гроші країні, яка так нечесно поводить себе з іноземними інвесторами", – додав Лакарен.

Нагадаємо, 16 січня 2017 року відомий Крістоф Лакарен, що нині проживає в селищі Шабо на Одещині, повідомив, що на його подвір’ї сталась стрілянина, внаслідок якої був поранений його собака.

Теги: Новини України Новини Одеси Поліція
Джерело: 24 канал
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