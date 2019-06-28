17:56
28 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нові розробки росіян з AliExpress. Кокаїновий метод Путіна
      Вєсті Кремля
      21:42, 27 червня
      Вєсті. UA: Армія клонів в Раді. Іво Бобул спішить на допомогу
      Вєсті.UA
      20:56, 27 червня
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Пожежа спалахнула на вокзалі у Львові: фото і відео

      1895 Читать новость на русском
      Пожежа на львівському вокзалі
      Пожежа на львівському вокзалі / 24 канал

      На львівському головному залізничному вокзалі спалахнула пожежа. Вогонь зайнявся, ймовірно, на коліях, якими прямують вантажні потяги.

      Про це повідомив кореспондент 24 каналу. Надзвичайники наразі не відповідають на телефонні дзвінки.

      Здалека та на самому вокзалі видно величезний стовп чорного диму. Проте евакуації не відбувається, відвідувачі вокзалу не панікують. При цьому на місці присутні пожежні авто.

      Пасажирські потяги курсують у звичному режимі.

      За даними депутата Львівської міськради Ігоря Зінкевича, це горить приміщення на території "Львівзахід депо", а саме технічний цех.

      Новина доповнюється…

      Дивіться відео 24 каналу з пожежі на вокзалі у Львові:

      Відео Варти-1 з пожежі на львівському вокзалі:

      пожежа Львів вокзал

      Пожежа на вокзалі у Львові / Фото Уляни Верстюк (24 канал)

      пожежа Львів вокзал залізниця
      Вхід до вокзалу / Фото Уляни Верстюк (24 канал)

      Львів вокзал пожежа
      Задимлення біля входу в будівлю вокзалу / Фото Уляни Верстюк (24 канал)

      пожежа Львів вокзал залізниця колії
      Так виглядає пожежа з відстані 2 кілометрів / Фото Олени Кандяк (24 канал)

      пожежа Львів вокзал
      Так виглядає дим з пожежі з одного зі львівських дворів за 3 кілометри від вокзалу/ Фото Олександра Бевзи (24 канал)

      Львів вокзал пожежа Зінкевич
      Допис Ігоря Зінкевича про пожежу на вокзалі

      пожежа Львів вокзал
      Дим з пожежі на львівському вокзалі / Фото Михайла Годи (24 канал)
       

      blog_ava
      Реакція України шокувала, – Росія вибухнула цинічною заявою про полонених моряків
      сьогодні
      5474
      Теги: Новини України Новини Львова Пожежа Надзвичайні ситуації Укрзалізниця Залізниця
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Що таке щастя та як воно утворюється
      сьогодні , 16:30 Що таке щастя та як воно утворюється
      Юлія Девда 138
      Про Філарета, конфлікт у ПЦУ та розвиток церкви: інтерв'ю з митрополитом Макарієм
      сьогодні , 16:01 Про Філарета, конфлікт у ПЦУ та розвиток церкви: інтерв'ю з митрополитом Макарієм
      Наталя Боднар 823
      Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера
      сьогодні , 14:02 Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера
      Анастасія Можаровська 6682
      Конституція Пилипа Орлика: міфи та реальність
      сьогодні , 13:30 Конституція Пилипа Орлика: міфи та реальність
      Богдан Мірошниченко 509
      Безопасность на дорогах, Или как сделать пешеходов внимательными
      сьогодні , 12:01 Безопасность на дорогах, Или как сделать пешеходов внимательными
      Лев Парцхаладзе 207
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук