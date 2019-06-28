Пожежа спалахнула на вокзалі у Львові: фото і відео

На львівському головному залізничному вокзалі спалахнула пожежа. Вогонь зайнявся, ймовірно, на коліях, якими прямують вантажні потяги.

Про це повідомив кореспондент 24 каналу. Надзвичайники наразі не відповідають на телефонні дзвінки.

Здалека та на самому вокзалі видно величезний стовп чорного диму. Проте евакуації не відбувається, відвідувачі вокзалу не панікують. При цьому на місці присутні пожежні авто.

Пасажирські потяги курсують у звичному режимі.

За даними депутата Львівської міськради Ігоря Зінкевича, це горить приміщення на території "Львівзахід депо", а саме технічний цех.

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Дивіться відео 24 каналу з пожежі на вокзалі у Львові:

Відео Варти-1 з пожежі на львівському вокзалі:

Пожежа на вокзалі у Львові / Фото Уляни Верстюк (24 канал)



Вхід до вокзалу / Фото Уляни Верстюк (24 канал)



Задимлення біля входу в будівлю вокзалу / Фото Уляни Верстюк (24 канал)



Так виглядає пожежа з відстані 2 кілометрів / Фото Олени Кандяк (24 канал)



Так виглядає дим з пожежі з одного зі львівських дворів за 3 кілометри від вокзалу/ Фото Олександра Бевзи (24 канал)



Допис Ігоря Зінкевича про пожежу на вокзалі