Пожежа у Києво-Печерській лаврі: в УПЦ МП розповіли про чоловіка, який проник у комплекс

Невідомий чоловік проник в будівлю монастирського комплексу Києво-Печерської лаври перед тим, як там почалася пожежа.

Про це в коментарі росЗМІ заявив представник УПЦ МП, глава інформаційно-просвітницького відділу церкви архієпископ Климент.

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Згідно з інформацією керівництва Києво-Печерської лаври, інцидент пов'язаний з тим, що на горище будівлі проник чоловік,

– зазначив священнослужитель.

При цьому він не виключив, що мова йде про особу без певного місця проживання.

Архієпископ також підкреслив, що будівля, в якій 14 січня сталася пожежа, хоча і знаходиться на балансі музею-заповідника Києво-Печерської лаври, кілька років тому була передана монастирю.

"Вона останні шість років була законсервована, оскільки шукали кошти для її ремонту", – пояснив він.

Нагадаємо, 14 січня на території архітектурного комплексу Києво-Печерської лаври виникла пожежа. Рятувальники ліквідовували її близько 3 годин.