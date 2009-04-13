Пожежа у притулку

Пожежа у будинку для безпритульних у Польщі.

Внаслідок трагедії у польському Камєню Поморськім загинули щонайменше 22 особи, ще приблизно стільки ж травмувалися. Зокрема, чимало людей отримали переломи кінцівок, коли вистрибували з вікон будинку, аби врятуватися від вогню. Серед жертв - і 8-мирічна дитина. Пожежа виникла о першій годині ночі.Полум'я перекрило мешканцям притулку шлях до виходу, що і призвело до трагічних наслідків. У боротьбі із вогнем взяли участь 20 пожежних бригад. За словами вогнеборців, полум’я поширилося будинком з неймовірною швидкістю. Причини трагедії встановлюють. На місце пожежі прибув прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Влада пообіцяла усім постраждалим матеріальну допомогу.