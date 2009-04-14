Пожежа у складі
11:26, 14 квітня 2009 312
Майже дві години гасили львівські пожежники склад із обладнанням для систем опалення.
Цегляна будівля загорілася напередодні близько 16-ої. Роботу рятувальників ускладнювало сильне задимлення. Згоріло 200 квадратних метрів даху, пошкоджено склад із середини та обладнання, яке тут зберігалося. Більшість майна - на суму 7 мільйонів гривень, вдалося врятувати. Збитки від вогню, а також причини пожежі з’ясовують експерти.
Джерело: 24 Канал
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