Пожежа у центрі Києва, горіла офісна будівля (фото, відео)

У ніч на 10 січня в Києві за адресою вулиця Казимира Малевича, 86 спалахнула пожежа. Горіла триповерхова офісна будівля. Вогонь був настільки сильним, що йому присвоїли рівень підвищеної складності.

Видання "Информатор" повідомило, що виклик на лінію 101 надійшов приблизно о 23:15.

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Пожежа швидко зайняла будівлю та перекинулася на дах, через що вогонь розгорівся ще дужче. Пожежникам вдалося локалізувати займання, коли полум'я охопило територію близько 200 квадратних метрів. Це сталося о 1:10 ночі. До ліквідації пожежі було залучено 16 одиниць основної та спеціальної техніки, а також 80 працівників особового складу.



Пожежа почалася о 1:10 та швидко охопила покрівлю будівлі // Информатор

О 2:05 рятувальники змогли повністю ліквідувати пожежу. Пожежники перекрили вулицю та протягом деякого часу продовжували поливати водою обгорілу будівлю аби уникнути займання.



На місці працювало 16 одиниць техніки та 80 рятувальників // Информатор

Надзвичайники на сторінці у Facebook повідомили, що пожежа почалася на третьому мансардному поверсі та швидко перекинулася на покрівлю будинку. Внаслідок інциденту жертв та потерпілих немає. Причини займання наразі встановлюються.

О 01:10 пожежу на площі 200 квадратних метрів було локалізовано, а вже о 02:05 – ліквідовано. Внаслідок пожежі пошкоджено меблі, оргтехнікку, пошкоджено та знищено дерев’яні конструкції перекриття та покрівлі офісної будівлі,

– йдеться у повідомленні служби.

Дивіться відео: ліквідація пожежі у Києві