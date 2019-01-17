Пожежа в Києво-Печерській лаврі: суд арештував підозрюваного у підпалі

У четвер, 17 січня, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у підпалі будівлі на території Києво-Печерської лаври. Так, чоловіка взяли під варту строком на 2 місяці.

Про це розповіла речниця прокуратури Києва Надія Максимець, повідомляє "РБК-Україна".

"Суд задовольнив клопотання КМП №6 та заарештував його на 2 місяці. Одночасно суд встановив альтернативу у вигляді застави у сумі близько 153 тисяч гривень", – сказала вона.

Читайте також: Підпал Києво-Печерської лаври: що потрібно знати про пожежу у заповіднику

Додамо, що призначене на 16 січня засідання не відбулось через неявку до суду сторони захисту.



Будівля, яку підпалили на території Києво-Печерської лаври

Нагадаємо, 14 січня на території архітектурного комплексу Києво-Печерської лаври спалахнула пожежа, яку загасили протягом трьох годин. Горів не сам храм, а приміщення на території комплексу.



Під час пожежі ніхто не постраждав, не зазнали пошкоджень і церковні цінності.



15 січня стало відомо, що правоохоронці затримали 24-річного чоловіка без постійного місця проживання, якого підозрюють у підпалі будівлі на території Києво-Печерської лаври. Його мотиви не пов’язані з релігійними переконаннями, запевнили в поліції.