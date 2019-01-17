14:38
17 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Провальна медицина РФ. П'яна "Пошта Росії"
      Вєсті Кремля
      22:45, 16 січня
      Вєсті.UA: Яценко перегорів на відпочинку. Заявочки від Савченко
      Вєсті.UA
      21:54, 16 січня
      Золота жила: скільки харківська влада підзаробила за період Новорічних свят
      ЦРУ
      09:02, 16 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 2
      Згадати все
      15:57, 16 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Пожежа в Києво-Печерській лаврі: суд арештував підозрюваного у підпалі

      442 Читать новость на русском
      Суд арештував підозрюваного у підпалі будівлі на території Києво-Печерської лаври
      Суд арештував підозрюваного у підпалі будівлі на території Києво-Печерської лаври / ДСНС

      У четвер, 17 січня, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у підпалі будівлі на території Києво-Печерської лаври. Так, чоловіка взяли під варту строком на 2 місяці.

      Про це розповіла речниця прокуратури Києва Надія Максимець, повідомляє "РБК-Україна".

      "Суд задовольнив клопотання КМП №6 та заарештував його на 2 місяці. Одночасно суд встановив альтернативу у вигляді застави у сумі близько 153 тисяч гривень", – сказала вона.

      Читайте також: Підпал Києво-Печерської лаври: що потрібно знати про пожежу у заповіднику

      Додамо, що призначене на 16 січня засідання не відбулось через неявку до суду сторони захисту.

      Пожежа Києво-Печерська лавра підпал арешт
      Будівля, яку підпалили на території Києво-Печерської лаври

      Нагадаємо, 14 січня на території архітектурного комплексу Києво-Печерської лаври спалахнула пожежа, яку загасили протягом трьох годин. Горів не сам храм, а приміщення на території комплексу.

      Під час пожежі ніхто не постраждав, не зазнали пошкоджень і церковні цінності.

      15 січня стало відомо, що правоохоронці затримали 24-річного чоловіка без постійного місця проживання, якого підозрюють у підпалі будівлі на території Києво-Печерської лаври. Його мотиви не пов’язані з релігійними переконаннями, запевнили в поліції.

      Теги: Новини України Новини Києва Пожежа Надзвичайні ситуації Кримінальні новини Арешт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Де у Європі найдешевше м'ясо курки: Україна – серед лідерів
      16 січня , 17:00 Де у Європі найдешевше м'ясо курки: Україна – серед лідерів
      901
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Донецькі терористи "нарахували" майже 20 диверсійних груп американців та інших іноземців
       24 травня 2015 , 17:11
      Проросійські бойовики керованою ракетою спалили автівку ЗСУ
      19 листопада 2018 , 23:29
      Україна – Словаччина: післяматчева прес-конференція Андрія Шевченка
       9 вересня 2018 , 18:51
      "8 очок буде краще, ніж 9", або Коли російський коментатор дуже радіє: реакція соцмереж на матч Україна – Словаччина
       9 вересня 2018 , 23:15
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук