Рятувальники шукають 14 людей після пожежі в Одесі: список зниклих – фото

В Одесі спалахнув коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, площа пожежі – понад 4000 квадратних метрів. Загинула 17-річна дівчина, місце перебування 14 людей досі залишається невідомим.

Начальник регіонального главку Нацполіціі Олег Бех підтвердив інформацію про пошуки 14 людей, пише УНІАН.

Важливо: Список імен постраждалих у пожежі в коледжі Одеси

Як зазначив Бех, декілька зниклих під час пожежі телефонували родичам і, прощаючись, говорили, що задихаються в димі.

Видання "Думская" опублікувала повний список людей, який розшкують.

Список зниклих у пожежі в Одесі на Троїцькій:

1. Маркіна Юлія Михайлівна, 2003 року народження, студентка;

2. Чугунник Людмила Михайлівна, 2001 року народження, студентка. Останній раз з нею спілкувалися 3 грудня. Ймовірно перебувала в коледжі.

3. Трофимчук Кирило Ігорович, 2003 року народження, студент. Зв'язувався з матір'ю у 10:23, повідомив, що задихається від диму і попрощався з нею.

4. П'яточкіна Катерина, 2003 року народженн, студентка. Була на заняттях на 4 поверсі. В 10:12 повідомила по телефону батькові, що в коледжі пожежа і залишилася в бухгалтерії з Юлією Маркіної і двома бухгалтерами.

5. Катишевська Вероніка Дмитрівна, 1955 року народження, співробітниця бухгалтерії коледжу.

6. Перчик Ірина Василівна, співробітниця бухгалтерії. Останній раз розмовляла з чоловіком в 10:12 повідомила, що задихається від диму і попрощалася з ним.



7. Тарасова Наталія Василівна, 1959 року народження, співробітниця бухгалтерії. В 10:00 телефонувала дочці і повідомила, що перебуває в коледжі.



8. Третьякова Наталія Олексіївна, завідуюча відділенням коледжу, викладач.



9. Бортюк Ганна Леонідівна, 1976 року народження, викладач.



10. Александров Борис Георгійович, 1958 року народження, директор Інституту морської біології. Телефонувала його секретарка Галина Іванович, яка повідомила, що в коледжі задимлення і він впав на підлогу. Просила допомоги.



11. Іванович Галина Валентинівна, 1954 року народження, співробітниця ІМБ НАН України.



12. Беженарь Олена Валеріївна, 1995 року народження, лаборант. Останній раз її бачили в 9:30, коли вона їхала на роботу в коледж.

13. Коваль Марія Володимирівна. Останній раз спілкувалася з родичами в 7:00 ранку. З 14:00 телефон не в мережі.

14. Соловей Віра Дмитрівна, 1951 року народження.



Зниклі безвісти після пожежі в Одесі на Троїцькій

Наразі вже відомо про щонайменше 26 потерпілих. Рятувальники досі працюють на місці події та намагаються відшукати тіла ймовірних загиблих.

До теми: Список імен постраждалих у пожежі в коледжі Одеси

Пожежа в Одесі на Троїцькій: що відомо

Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула 4 грудня близько 10:00 на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі – 4 тисячі квадратних метрів. Вогонь вдалося локалізувати. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі студенти стрибали з п'ятого поверху на припарковані автомобілі.

Правоохоронці розглядають 2 ймовірні причини пожежі: навмисний підпал та аварійна робота електрообладнання.

Загинула 17-річна студентка, на місці досі працюють рятувальники.

Дивіться відео з пожежі в Одеському коледжі з висоти пташиного польоту: