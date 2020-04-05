Пожежники виявляють нові осередки пожежі в Чорнобильській зоні: деталі

Станом на 5 квітня пожежники продовжують гасити пожежу, яка розпочалася ще вчора в зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції та на території обов'язкового відселення біля Котовського лісництва. Пожежники загасили ті осередки, які були виявлені 5 квітня. Втім під час ранкового обльоту працівники виявили нові спалахи пожежі, ліквідацію яких наразі відбувається.

Про це в коментарі 24 каналу повідомила речниця ДСНС України у Київській області Вікторія Рубан.

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Вона розповіла, що зранку провели ротацію працівників. Пожежу допомагають гасити працівники ДСНС міста Києва.

На цей момент ситуація контрольована, але виявляються нові й нові осередки, які розташовані поруч з зоною. Це, зокрема, і Поліський район. Тому гасіння триває,

– зазначила Вікторія Рубан.

Вона також наголосила, що о 20:00 буде здійснено обліт території. Тож за результатами цього у прес-службі ДСНС згодом зможуть надати уточнювальну інформацію.

За її словами, наразі ніхто не може спрогнозувати, коли вдасться повністю загасити пожежу. Адже проблематику полягає не в тому, як загасити те, що вже є, а в тому, що виявляються нові й нові осередки.

Тому працівники загасили в одному місці, виїжджають гасити в інше. Площа пожежі – стала, але відбувається в різних осередках. Тому, майже, неможливо зробити прогноз,

– розповіла речниця ДСНС України в Київській області.

Вікторія Рубан повідомила, що станом на 4 квітня, площа пожежі була 20 гектарів. Однак вже на сьогодні вона становить 5 гектарів. Втім додала, що після 20:00 буде надана нова інформація.

Що відомо про пожежу в Чорнобильській зоні?

4 квітня у зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції та на території обов'язкового відселення біля Котовського лісництва розпочалася масштабна пожежа.

Виконувач обов'язків голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов у фейсбуці написав, що ситуація складна і вогнеборці продовжують боротися з вогнем.



Водночас радіаційний фон там нормалізувався. Рятувальники запевнили, що загрози населеним пунктам немає.

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