Пожежники врятували з пожежі дитину
12:57, сьогодні 195 Читать новость на русском
У суботу, 30 грудня, о 01:30 у селі Водяники на Черкащині в житловому будинку виникла пожежа. 15-літня дівчина опинилася у вогняній пастці в одній із задимлених кімнат будинку.
Рятувальник, що оперативно прибули на місце події відшукали та винесли на свіже повітря потерпілу. Медичні працівники швидкої допомоги, які оглянули дівчину, госпіталізували її до Звенигородської центральної районної лікарні, повідомили у ДСНС.
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Стан потерпілої стабільний, загрози життю немає.
Пожежу, яка виникла, ймовірно, через коротке замикання електромережі, було локалізовано о 03:00, а повністю ліквідовано о 03:30.
Джерело: 24 Канал
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