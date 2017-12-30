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ЗАХОПЛЕННЯ ПОШТИ У ХАРКОВІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Пожежники врятували з пожежі дитину

12:57, сьогодні 195 Читать новость на русском
Пожежа
Пожежа

У суботу, 30 грудня, о 01:30 у селі Водяники на Черкащині в житловому будинку виникла пожежа. 15-літня дівчина опинилася у вогняній пастці в одній із задимлених кімнат будинку.

Рятувальник, що оперативно прибули на місце події відшукали та винесли на свіже повітря потерпілу. Медичні працівники швидкої допомоги, які оглянули дівчину, госпіталізували її до Звенигородської центральної районної лікарні, повідомили у ДСНС.

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Стан потерпілої стабільний, загрози життю немає.

Пожежу, яка виникла, ймовірно, через коротке замикання електромережі, було локалізовано о 03:00, а повністю ліквідовано о 03:30.

Теги: Новини України ДСНС Пожежа Неповнолітні Черкаси
Джерело: 24 Канал
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