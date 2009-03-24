Позичити потяг

Львівська залізниця вирішила здавати в оренду цілі потяги.

Відтепер в Україні можна винаймати електричні та дизельні потяги для поїздок за власним маршрутом. Першими про намір надавати таку послугу заявили у Львівській залізниці. Залізничники пояснили це нововведенням потребою покращувати якість залізничних послуг і збитковістю пасажирських перевезень. За даними часопису "Комерсант", керівники ЛЗ погодили такий крок із центральним офісом Укрзалізниці. При чому у Держадміністрації не виключають, що досвід Львів’ян пошириться і на інші залізничні ділянки нашої країни. Нагадаємо, два роки тому здавати в оренду вагони-ресторани зважилася Південно-Західна залізниця, але охочих до цієї послуги клієнтів тоді не знайшлося.Скільки коштуватиме позичити цілий потяг, львівські залізничники наразі не уточнюють. І пояснюють, що у кожному окремому випадку ціна поїздки обраховуватиметься окремо - залежно від кількості та тривалості зупинок на обраному маршруті, а також стану вагонів.