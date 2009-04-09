Позики подовжено

Банки подовжили 54% заявлених аграріями кредитів.

Станом на 9 квітня, банки погодилися пролонгувати повернення більше половини заявлених сільськогосподарськими компаніями кредитів. На загальну суму у 2 мільярди 200 мільйонів гривень. Повідомляють у Профільному міністерстві. При чому, аграріям вдалося не лише відтермінувати повернення боргів, але й залучити нові позики - на мільярд гривень.Нагадаємо, станом на кінець лютого, за оцінками експертів, було пролонговано менше чверті заявлених аграріями позик. Втім, фінустановам довелося активніше відтерміновувати повернення сільськогосподарських боргів після гучних заяв прем’єр-міністра Юлії Тимошенко. Пані прем’єр неодноразово погрожувала, що банки, які не пролонгують кредитів, не зможуть отримати рефінансування від НБУ.